Kulusic ile kavga eden Gerson Rodrigues, Galatasaray maçının kadrosundan çıkarıldı Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray ile karşılaşacak olan Ankaragücü'nde başarılı forvet Gerson Rodrigues, takım arkadaşı Kulusic ile kavga ettiği için Galatasaray maçının kadrosundan çıkarıldı.

Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray, Ankaragücü deplasmanına konuk oluyor. Eryaman Stadı'nda saat 18:30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Ev sahibi ekipte Galatasaray maçı öncesi sürpriz yaşandı! Kulusic ile kavga eden Gerson Rodrigues maç kadrosundan çıkarıldı. FİZİKİ MÜDAHALELER OLDU beIN SPORTS'un verdiği bilgilere göre; Takım yürüyüşe çıktıktan sonra içeri girecek olurken teknik heyet bir tur daha atılmasını talep etti. Gerson Rodrigues ise havanın sıcak olduğunu ifade etti. Kulusic de sözlü uyarıda bulununca gerilim yaşandı. İkili arasında fiziki müdahaleler oldu ve bu karar çıktı. Gerson Rodrigues bu sezon Süper Lig'de 11 maçta 6 gol, 2 asistle oynadı.