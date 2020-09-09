Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'un İBB Başkanı İmamoğlu'ndan AKM'yle ilgili bir ricası var

Taksim'de yapımı devam eden Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM) inşaatının bitiminde sona yaklaşıldı. Çalışmalar devam ederken Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AKM kompleksinin ortasında bulunan bir binanın kaldırılması için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan ricada bulundu.

"KOMPLEKSİN ORTA YERİNDE BİNA ÇÜRÜK DİŞ GİBİ DURUYOR"

Hürriyet'ten Ertuğrul Özkök'e konuşan Bakan Ersoy şunları söyledi "AKM çok güzel bir kültür merkezi oluyor. Pandemi nedeniyle bazı gecikmeler oldu ama 2021'de açacağız. Ancak şöyle estetik bir sorunla karşı karşıyayım. Kompleksin orta yerinde bir bina var. Bu bina İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait. Orada çürük diş gibi duruyor. Orayı çevre düzenlemesi ile güzel bir park yapmak istiyoruz.

"BİNAYI TAŞIRLARSA AKM ESTETİK BİR BÜTÜNLÜĞE KAVUŞACAK"

Bu binayı buradan taşımalarını istedik ama yer bulamıyoruz dediler. İstanbul'da yer bulunur. Bunu yaparlarsa AKM estetik bir bütünlüğe kavuşacak. İstanbul kazanacak. Galataport'tan başla-yan Kültür Yolu'yla bu bütünleşecek."