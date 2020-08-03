Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Çeşme'de darp edilen ünlü model için bizzat devreye girdi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda İzmir'in Çeşme ilçesinde yaşanan darp olayını kınayarak "Cuma gecesi Çeşme'de yaşanan, turizm bölgesinde asla olmaması gereken ve özellikle de bir kadına yönelik yapılan çirkin saldırıyı kınıyorum. Bu kabul edilemez magandalığın kimsenin yanına kar kalmayacağını hep birlikte göreceğiz." ifadelerine yer verdi.

NE OLMUŞTU?

Tatil için Türkiye'de olan model Daria Kyryliuk, arkadaşlarıyla tatil için geldiği Çeşme'de turistlik bir mekanın güvenlik görevlileri tarafından darp edildiklerini iddia etti. Instagram hesabından kanlar içinde kalan yüzünün fotoğrafını paylaşan model, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: "Sessiz kalmak istemiyorum ve hikayemi bana, erkek arkadaşım ve grubumuza ne olduğunu anlatmak istiyorum. Momo Plajı'nın (Çeşme, Türkiye) güvenliği bize saldırdı. Dört kız (ben dahil) yüzüne yumruk atıldı ve çocuklar kötü yaralandı. Polise ayrıntılı raporlar verdik. Olanlara kör bir göz çevirip durmamalıyız."

Saldırıdan sonra model Daria Kyryliuk ve arkadaşları Çeşme İlçe Emniyet müdürlüğüne şikayette bulundu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Konu hakkında açıklama yapan mekan işletmesi ise iddiaları kabul etmedi.