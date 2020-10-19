Küçük kızını çekiçle defalarca başına vurarak öldüren anne, çark edince canına kıymak istedi

Natalia'nın kocası Vladimir, öğle yemeği için işten eve gelince, karısını ve kızını kanlar içinde buldu. Hemen polisi ve sağlık ekiplerini aradı.

YAPTIĞININ FARKINDA VARINCA İNTİHAR ETMEK İSTEDİ

Sağlık ekipleri 4 yaşındaki Lisa'nın hayatını kaybettiğini tespit ederken; ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan anne ise yaşam mücadelesi veriyor. Adli tıp uzmanları, Lisa'nın kafasına aldığı çekiç darbeleri ile hayatını kaybettiğini belirtti. Polis, annenin aşırı derecede antidepresan aldığı sırada kızını öldürdüğünü, ilaçların etkisi geçince ne yaptığının farkına vardığını bunun üzerine hayatına son vermeye çalıştığını söyledi. Yaşam mücadelesi veren anne hakkında soruşturma açıldı. Anne suçlu bulunması durumunda 20 yıl hapis cezası alabilir.

PSİKOLOJİK SORUNLARI VARMIŞ

Natalia'nı annesi Valentina, kızının uzun süredir antidepresan aldığını, sürekli bir şeylerdenkorktuğunu, polis veya ambulans sireni duyduğunda korkup saklandığını söyledi.