Küçük kıza cinsel istismarda bulunan sözde tarikat lideri ile fotoğrafı çıkan Gökçek, sosyal medyada gündem oldu

12 yaşındaki kız çocuğuna istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklanan sözde tarikat lideri Eyüp Fatih Şağban'ın Ankara Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Melih Gökçek ile bir fotoğrafı ortaya çıktı. Sosyal medyada gündem olan fotoğrafla ilgili kısa sürede birçok yorum yapıldı.

CİNSEL İSTİSMARDAN TUTUKLANDI

Dün Fatih Nurullah takma adlı sözde tarikat lideri Eyüp Fatih Şağban'ın (58), müridlerinden birinin 12 yaşındaki kızını istismar ettiği ortaya çıktı. Tepki çeken iddia sonrası 'çocuğa yönelik cinsel istismar' suçundan tutuklanan Şağban, istismara uğrayan çocuğun yaşadıklarını anlatmasıyla yakayı ele verdi. Küçük kız, pedagoglara Şağban'a çay götürdüğü sırada tacize uğradığını anlattı.

FOTOĞRAFLARI ÇIKTI

Bugün ise eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in Eyüp Fatih Şağban ile birlikte bir fotoğrafı ortaya çıktı. İkilinin fotoğrafı sosyal medya platformu Twitter'da kısa sürede gündem oldu.



