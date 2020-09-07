Kubilay Aka kimdir? Kubilay Aka nereli, kaç yaşında? Kubilay Aka sevgilisi

Kubilay Ala dizileri ve filmleri araştırılıyor. Üniversite eğitiminin ardından oyunculuk dersleri alan Aka, Vatanım Sensin dizisi ile ekrana gelmeye başladı. Ardından Çukur'daki Celasun karakteri ile de büyük hayran kitlesi edindi. Kubilay Aka biyografisi...

KUBİLAY AKA KİMDİR?

Aka, 1995 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde Havaalanı Yönetim bölümünden mezun oldu. Ardından oyunculuk eğitimi aldı. Kanal D'de yayınlanan Vatanım Sensin dizisinde Ali Kemal ve Çukur dizisinde Celasun karakterlerini canlandırdı.

2018 yılında Aşk Bu Mu? filminde Afra Saraçoğlu ile başrolü paylaştı. 2020 yılında Netflix'te yayınlanan Aşk 101 dizisinde Kerem karakterini canlandıran genç oyuncu filmin devam niteliğindeki Aşk 102'de de yer almayı sürdürüyor.

Kubilay Aka, 1.83 metre boyunda, 77 kilo ve Koç burcudur. Aka, Vatanım Sensin setinde tanıştığı Miray Daner ile birlikteliğe başlamış ve çift iki kez ayrılmıştı. Aka ve Daner çiftinin ilişkilerine üçüncü bir şans verdiği söyleniyor.