Kuaföre giden gelin trafik kazasında hayatını kaybetti

Ağrı'nın Tutak ilçesinde, gelin Gülten Kutluay (19) ve Bülent Tanay'ı kuaföre götüren sürücü Serkan Tanay (25) yönetimindeki kamyonet devrildi. Gelin Kutluay olay yerinde yaşamını yitirirken, damat Bülent Tanay, sürücü Serkan Tanay ve araçta bulunan 12 yaşındaki Sevim Yamak yaralandı.

Düğün günü olması nedeniyle Tutak ilçesine bağlı Adakent köyünden Tutak merkezde bulunan bir kuaföre giden gelin Gülten Kutluay ve damat Bülent Tanay'ın içinde bulunduğu Serkan Tanay yönetimindeki 34 VZ 4129 plakalı kamyonet, Karaağaç köyü yakınlarında devrildi.

GELİN YAŞAMINI YİTİRDİ

Kuaföre giden çiftin bulunduğu kamyonetin devrilmesi sonucu gelin Kutluay hayatını kaybetti, damat ile araçta bulunan sürücü Serkan Tanay ve 12 yaşındaki Sevim Yamak yaralandı.

Köylüler tarafından Tutak Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, buradaki ilk müdahalenin ardından Ağrı'ya sevk edildi.