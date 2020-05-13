Koronaya yakalanan Peskov'un eşi kafa karıştırdı: Eşim virüsü Kremlin'den getirdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in basın sözcüsü Dmitriy Peskov, dün koronavirüse yakalandığını ve hastanede tedavi gördüğünü açıkladı. Tüm gözler Putin'in sağlık durumuna çevrilmişken; koronaya yakalanan Peskov'un eşi Tatyana Navka eşinin virüsü Kremlin'den getirdiğini iddia etti.

EŞİ DE KORONAYA YAKALANDI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in basın sözcüsü ve ona en yakın isimlerden olan Dmitriy Peskov, dün koronavirüse yakalandığını ve tedavi gördüğünü açıkladı. Peskov'un ardından eşi ve eski buz pateni şampiyonu Tatyana Navka'nın da virüs nedeniyle hastaneye kaldırıldığı ve karantina altına alındığı öğrenildi.

"EŞİM VİRÜSÜ KREMLİN'DEN GETİRDİ"

Rus medyasındaki haberde, Navka'nın hastalığı hafif geçirdiğini eşi Peskov'un daha ağır geçirdiğini ifade ettiği bildirildi. Navka, çocuklarıyla birlikte sıkı karantina uyguladıklarını, eşi Peskov'un virüsü Kremlin'den getirdiği sonucuna vardığını ifade etti.

PUTİN'LE BİR AYDIR TEMASTA BULUNMADI

Ayrıca Peskov'un, uzun süredir Putin ile görüşmeleri internet üzerinden gerçekleştirdiği, "Bir aydan uzun süredir temasımız olmadı" ifadelerini kullandığı belirtildi.