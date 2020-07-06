Kredi çekmeyi düşünenler dikkat! İşte banka banka güncel faiz oranları

Üç kamu bankasının başlattığı düşük faizli kredi kampanyası sonrası yüksek faiz oranları yerini daha makul oranlara bırakmaya başladı. Faizlerin düşmesiyle birlikte konut ve otomobile talep artarken fiyatlar yükselişe geçti. Faizlerdeki düşüşü değerlendirmek isteyen vatandaşlar da bankaların güncel faiz oranlarını araştırmaya başladı.

İşte banka banka güncel kredi faiz oranları:

ZİRAAT BANKASI

Sıfır konut kredisi faiz oranı: 0,64

İkinci el konut kredisi: 0,74

Sıfır araç kredi faizi: 0,49 - 0,69

İkinci el araç faizi: 0,82

VAKIFBANK

Sıfır konut kredisi faiz oranı: 0,64

İkinci el konut kredisi: 0,74

Sıfır araç kredi faizi: 0,49 - 0,69

İkinci el araç faizi: 0,82

HALKBANK

Sıfır konut kredisi faiz oranı: 0,64

İkinci el konut kredisi: 0,74

Sıfır araç kredi faizi: 0,49 - 0,69

İkinci el araç faizi: 0,82

İhtiyaç kredisi: 1,07

AKBANK

Direkt kredi: 1,49

İhtiyaç kredisi: 1,45

Taşıt kredisi: 1,10

GARANTİ BANKASI

İhtiyaç kredisi: 0,99

Konut kredisi: 0,91

Taşıt kredisi: 1,14

İŞ BANKASI

İhtiyaç kredisi (sigortalı): 0.,89

Taşıt kredisi: 0,87

Ev kredisi: 0,87

YAPI KREDİ

Bireysel ihtiyaç kredisi: 1,54

Konut kredisi: 0,89

Taşıt kredisi: 0,89

TEB

İhtiyaç kredisi: 0,89

Taşıt kredisi: 0,94

Konut kredisi: 1,10

QNB FİNANSBANK

İhtiyaç kredisi: 0,89

Konut kredisi: 1,18

Taşıt kredisi: 1,45

DENİZBANK

Taşıt kredisi: 1,16

İhtiyaç kredisi: 1,24

Mortgage kredisi: 1,09