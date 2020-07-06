Kredi çekmeyi düşünenler dikkat! İşte banka banka güncel faiz oranları Konut ve otomobil piyasasının hareketlenmeye başlamasıyla vatandaşlar, kredi araştırması yapmaya başladı. Kamu bankalarının başlattığı kampanya ile faizler dip yaparken en çok merak edilen konulardan biri de bankaların faiz oranları oldu. İşte banka banka güncel faiz oranları.

Üç kamu bankasının başlattığı düşük faizli kredi kampanyası sonrası yüksek faiz oranları yerini daha makul oranlara bırakmaya başladı. Faizlerin düşmesiyle birlikte konut ve otomobile talep artarken fiyatlar yükselişe geçti. Faizlerdeki düşüşü değerlendirmek isteyen vatandaşlar da bankaların güncel faiz oranlarını araştırmaya başladı. İşte banka banka güncel kredi faiz oranları: ZİRAAT BANKASI Sıfır konut kredisi faiz oranı: 0,64 İkinci el konut kredisi: 0,74 Sıfır araç kredi faizi: 0,49 - 0,69 İkinci el araç faizi: 0,82 VAKIFBANK Sıfır konut kredisi faiz oranı: 0,64 İkinci el konut kredisi: 0,74 Sıfır araç kredi faizi: 0,49 - 0,69 İkinci el araç faizi: 0,82 HALKBANK Sıfır konut kredisi faiz oranı: 0,64 İkinci el konut kredisi: 0,74 Sıfır araç kredi faizi: 0,49 - 0,69 İkinci el araç faizi: 0,82 İhtiyaç kredisi: 1,07 AKBANK Direkt kredi: 1,49 İhtiyaç kredisi: 1,45 Taşıt kredisi: 1,10 GARANTİ BANKASI İhtiyaç kredisi: 0,99 Konut kredisi: 0,91 Taşıt kredisi: 1,14 İŞ BANKASI İhtiyaç kredisi (sigortalı): 0.,89 Taşıt kredisi: 0,87 Ev kredisi: 0,87 YAPI KREDİ Bireysel ihtiyaç kredisi: 1,54 Konut kredisi: 0,89 Taşıt kredisi: 0,89 TEB İhtiyaç kredisi: 0,89 Taşıt kredisi: 0,94 Konut kredisi: 1,10 QNB FİNANSBANK İhtiyaç kredisi: 0,89 Konut kredisi: 1,18 Taşıt kredisi: 1,45 DENİZBANK Taşıt kredisi: 1,16 İhtiyaç kredisi: 1,24 Mortgage kredisi: 1,09