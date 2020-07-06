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Kredi çekmeyi düşünenler dikkat! İşte banka banka güncel faiz oranları

Konut ve otomobil piyasasının hareketlenmeye başlamasıyla vatandaşlar, kredi araştırması yapmaya başladı. Kamu bankalarının başlattığı kampanya ile faizler dip yaparken en çok merak edilen konulardan biri de bankaların faiz oranları oldu. İşte banka banka güncel faiz oranları.

06.07.2020 14:47 | Son Güncelleme: 06.07.2020 15:39

Üç kamu bankasının başlattığı düşük faizli kredi kampanyası sonrası yüksek faiz oranları yerini daha makul oranlara bırakmaya başladı. Faizlerin düşmesiyle birlikte konut ve otomobile talep artarken fiyatlar yükselişe geçti. Faizlerdeki düşüşü değerlendirmek isteyen vatandaşlar da bankaların güncel faiz oranlarını araştırmaya başladı.

İşte banka banka güncel kredi faiz oranları:

ZİRAAT BANKASI

Sıfır konut kredisi faiz oranı: 0,64

İkinci el konut kredisi: 0,74

Sıfır araç kredi faizi: 0,49 - 0,69

İkinci el araç faizi: 0,82

VAKIFBANK

Sıfır konut kredisi faiz oranı: 0,64

İkinci el konut kredisi: 0,74

Sıfır araç kredi faizi: 0,49 - 0,69

İkinci el araç faizi: 0,82

HALKBANK

Sıfır konut kredisi faiz oranı: 0,64

İkinci el konut kredisi: 0,74

Sıfır araç kredi faizi: 0,49 - 0,69

İkinci el araç faizi: 0,82

İhtiyaç kredisi: 1,07

AKBANK

Direkt kredi: 1,49

İhtiyaç kredisi: 1,45

Taşıt kredisi: 1,10

GARANTİ BANKASI

İhtiyaç kredisi: 0,99

Konut kredisi: 0,91

Taşıt kredisi: 1,14

İŞ BANKASI

İhtiyaç kredisi (sigortalı): 0.,89

Taşıt kredisi: 0,87

Ev kredisi: 0,87

YAPI KREDİ

Bireysel ihtiyaç kredisi: 1,54

Konut kredisi: 0,89

Taşıt kredisi: 0,89

TEB

İhtiyaç kredisi: 0,89

Taşıt kredisi: 0,94

Konut kredisi: 1,10

QNB FİNANSBANK

İhtiyaç kredisi: 0,89

Konut kredisi: 1,18

Taşıt kredisi: 1,45

DENİZBANK

Taşıt kredisi: 1,16

İhtiyaç kredisi: 1,24

Mortgage kredisi: 1,09

Kredi çekmeyi düşünenler dikkat! İşte banka banka güncel faiz oranları
Haber Yorumları (7)
KEDİ: çekmiyorum ulen
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: bunlar aylık faiz oranları . 0, 64x12=7, 68 yıllık faiz oranı
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OBJEKTİF: 0. 64 yada 0, 74 gibi rakamlar için kamu bankası ile görüştüm 0, 89''dan kredi veririz dediler. Şimdi bu rakamları tekrar görünce bankama olan güvenim bitti resmen.
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