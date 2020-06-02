Kral Şakir: Oyun Zamanı filmi konusu nedir? Kral Şakir: Oyun Zamanı oyuncuları ve Kral Şakir: Oyun Zamanı özeti!

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KRAL ŞAKİR: OYUN ZAMANI FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Berk Tokay, H. Can Dizdaroğlu

Tür: Animasyon

Yapım Yılı: 2018 (90 dk)

Vizyon Tarihi: 11 Mayıs 2018 Cuma

Senaryo: H. Can Dizdaroğlu

Seslendirme: Atilla Şendil, Levent Ünsal, Mustafa Oral, Didem Atlıhan, Sema Kahriman

KRAL ŞAKİR: OYUN ZAMANI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Laboratuvarda yapılan bir deney hiç beklenmedik sonuçlar doğurur. Deney sonucu Fil Necati'nin telefonundaki oyun ile gerçek dünya arasında bir kapı açılır. Şakir'in ne yapıp edip dünyayı kurtarması gerekir. Ailesi ile kendini Fil Necati'nin cep telefonunun içindeki oyunda bulan Şakir, gerçek dünya sona ermeden bütün oyunları tamamlayıp oyunu durdurmalıdır. Fakat bu hiç de düşünüldüğü kadar kolay olmaz. Şakir ve ailesi dünyayı kurtarmaya çalışırken bir yandan da onu durdurmaya çalışan düşman ve tehlikeli video oyun kahramanlarıyla da savaşmak zorunda kalır.