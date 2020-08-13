KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) puanına göre bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yapılan yerleştirme sonuçları açıklandı.

13.08.2020 12:17 | Son Güncelleme: 13.08.2020 12:29

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) puanına göre bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yapılan yerleştirme sonuçları açıklandı.

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ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 23 Temmuz-4 Ağustos'ta tercihleri alınan KPSS-2020/1 bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecek.