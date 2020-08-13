KPSS nitelik kodları nedir? 3004, 4421, 4459, 4453 nitelik kodları ne anlama geliyor? KPSS 4429 nitelik kodu nedir? KPSS nitelik kodları listesi!

KPSS 2020/1 tercih ve yerleştirmesonuçlarının belli olmasıyla KPSS nitelik kodları nedir, 3004, 4421, 4459, 4453 nitelik kodları ne anlama geliyor, KPSS 4429 nitelik kodu nedir ve KPSS nitelik kodları listesi konuları araştırıldı.

KPSS NİTELİK KODLARI NEDİR?

Nitelik kodu, adayların tercih yapacağı alana/bölüme göre belirlenen ve adaylarda bulunması gereken özelliklerin belirtildiği kısa kodlara denir.

Mezun olduğunuz ortaöğretim/ön lisans/lisans programı tercih etmiş olduğunuz kadro/pozisyon için aranan nitelikler ile uyumlu değilse yapmış olduğunuz tercih sistem tarafından kabul edilmeyecektir.

Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyindeki kadrolara yerleştirme yapılırken ÖSYM'ce sınava girilen öğrenim düzeyi, cinsiyet, mezun olunan program/alan ile kadro ve pozisyonlar için aranan nitelikler arasındaki tutarlılık kontrol edilecek bunlardan birinde bile bir tutarsızlık tespit edildiği takdirde söz konusu tercih iptal edilecektir.

KPSS NİTELİK KODLARI LİSTESİ!

6225= M.E.B. Onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikası Sahibi Olmak

7225= Güvenlik Tahkikatının Olumlu Sonuçlanması

7257= Seyahate Ve Arazide Çalışmaya Elverişli Olmak

6514= D sınıfı sürücü belgesine sahip olmak

6510= C sınıfı sürücü belgesine sahip olmak

3004, Sosyal Güvenlik ön lisans programından mezun olmak

4421, Ekonomi, iktisat, iş idaresi ve iktisat lisans programlarından birinden mezun olmak

4459, Muhasebe, Muhasebe Bilgi Sistemleri, Muhasebe ve Finansal Yönetimi lisans programlarından birinden mezun olmak

ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER İÇİN TIKLAYINIZ

ÖN LİSANS MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER İÇİN TIKLAYINIZ



LİSANS MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER

