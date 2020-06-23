Köylü kadınlar ormanların içine kurdukları çadırla patron oldu

Bursalı kadınlar, ormanların içine kurdukları çadırda pişirdikleri nefis gözlemeleri, Türkiye'nin farklı vilayetlerinden gelen vatandaşlara servis ediyor.



Mustafakemalpaşa'nın Muradiyesarnıç köyü kadınları, aile bütçelerine katkıda bulunmak için ne yapabiliriz diye düşünmeye başladı. Kendi aralarında dernek kurmaya karar veren köylü kadınlar, Muradiyesarnıç Kadınları Derneğini kurdu. Köylerinin dünyaca ünlü Suuçtu şelalesi yolu üzerinde olmasını fırsata çeviren kadınlar, ormanların içine çadır kurarak, burada fırın ve sacda pişirdikleri gözlemeleri şelaleyi görmeye gelen turistlere satıyor. Köylü kadınlar çadırlarında sattıkları ürünlerin tamamını kendileri yapıyor.



5 yıldır köydeki kadınlarla birlikte gözleme yaptıklarını ifade eden Muradiyesarnıç Kadınları Derneği Başkanı Dilek Arslan, "Köyümüzdeki kadınlarla birlikte bu derneği kurduk. Burada gözleme yaparak Suuçtu şelalesine gelen vatandaşlara hizmet veriyoruz. Köyümüzde yaptığımız tüm organik ürünleri buraya gelen ziyaretçilere sunuyoruz. Buraya gelenlere köy ayranı, gözleme, köy ekmeği, erişte, satışı yapıyoruz. Gözlemelerimizi 7 ile 10 lira arasında satıyoruz, fiyatlarımız uygun, herkesi bekliyoruz" dedi. - BURSA