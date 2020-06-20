Korona tedavisi gören öğrenciler, ambulanslarla sınav salonuna götürüldü

Bugün gerçekleştirilen Liseye Geçiş Sistemi (LGS) için ülke genelinde sınava girecek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören öğrenciler, okullara ambulanslarla götürüldü.

AMBULANSLARLA GETİRİLDİLER

Sınav öncesinde kentteki koronavirüs testleri pozitif çıkan ve tedavi gören öğrenciler için Adıyaman Lisesi'nde de izole bir sınıf oluşturuldu. Bu kapsamda, hastanede bulunan ve evlerinde karantina altında tutulan gençler, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla alınarak, sınava girecekleri okula götürüldü. Öğrencilerin sınavdan sonra yeniden alındıkları yerlere götürülecekleri bildirildi.

"SINAVDAN SONRA YENİDEN EVE GÖTÜRECEKLER"

Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından evde karantina altında bulunan öğrencilerden Aydın Bekmezci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Geçen günlerde koronavirüs testim pozitif çıktı. Sağlık görevlileri sağ olsunlar gelip beni evden aldı. Şimdi sınava gireceğim. Sınavdan sonra da yeniden eve götürecekler. Umarım her şey güzel olur." dedi.