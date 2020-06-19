Kovid-19 belirtisi göstermeyen hastaların ürettiği antikorlar 3 ay içinde kayboluyor

NEW ABD'de yapılan bir araştırma, belirti göstermeyen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastası kişilerin vücutlarının ürettiği antikorların, 3 ay içerisinde kaybolduğunu ortaya koydu.

19.06.2020 22:39 | Son Güncelleme: 19.06.2020 22:59

NEW ABD'de yapılan bir araştırma, belirti göstermeyen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastası kişilerin vücutlarının ürettiği antikorların, 3 ay içerisinde kaybolduğunu ortaya koydu.

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Nature Medicine dergisinde yayımlanan araştırma raporunda, hastalığa yakalanıp belirti göstermeyen kişilerin, virüse daha zayıf karşılık verdiği ve yüzde 40'ının vücudunda oluşan antikorların, 2 ila 3 ayda kaybolduğu belirtildi.

Raporda, Kovid-19 belirtisi gösteren kişilerin yüzde 13'ünde de antikor seviyesinin aynı sürede tespit edilemeyecek düzeye indiği ifade edildi.

Araştırmanın, 37 kişi gibi az sayıda insan üzerinde yapılmış olmasına dikkati çeken uzmanlar, antikorların "bağışıklık garantisi" gibi görülmemesi ve Kovid-19'u atlatanların, tekrar enfekte olma ihtimallerinin bulunduğunu vurguladı.