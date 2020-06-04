Arjantin ekibi Gimnasia, Diego Armando Maradona'nın sözleşmesini yeniledi

Arjantin Süper Ligi ekibi Gimnasia, teknik direktörü Diego Armando Maradona'nın sözleşmesini 1 yıl uzattı. Arjantin ekibi, bu sezon 18 maçta aldığı 6 galibiyetle 24 takımlı ligde 19. sırada yer alıyordu.

04.06.2020 23:11 | Son Güncelleme: 04.06.2020 23:26

Arjantin Futbol Süper Ligi ekibi Gimnasia, teknik direktör Diego Armando Maradona'nın sözleşmesini yeniledi.

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Gimnasia Kulübü'nden yapılan açıklamada, Arjantin'in efsane futbolcularından Maradona'nın sözleşmesinin 1 yıl uzatıldığı duyuruldu.

Bu sezon Maradona'nın yönetiminde 18 maçta 6 galibiyet alan Gimnasia, 24 takımın mücadele ettiği ligde 19. sırada bulunuyor. Arjantin Süper Ligi'nde yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle küme düşme kaldırılmıştı.