Arjantin ekibi Gimnasia, Diego Armando Maradona'nın sözleşmesini yeniledi
Arjantin Süper Ligi ekibi Gimnasia, teknik direktörü Diego Armando Maradona'nın sözleşmesini 1 yıl uzattı. Arjantin ekibi, bu sezon 18 maçta aldığı 6 galibiyetle 24 takımlı ligde 19. sırada yer alıyordu.
04.06.2020 23:11 | Son Güncelleme: 04.06.2020 23:26
Arjantin Futbol Süper Ligi ekibi Gimnasia, teknik direktör Diego Armando Maradona'nın sözleşmesini yeniledi.
Gimnasia Kulübü'nden yapılan açıklamada, Arjantin'in efsane futbolcularından Maradona'nın sözleşmesinin 1 yıl uzatıldığı duyuruldu.
Bu sezon Maradona'nın yönetiminde 18 maçta 6 galibiyet alan Gimnasia, 24 takımın mücadele ettiği ligde 19. sırada bulunuyor. Arjantin Süper Ligi'nde yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle küme düşme kaldırılmıştı.