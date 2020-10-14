Koronaya yakalanan Ronaldo, karantina sürecini güneşlenerek geçiriyor

Milli maçlar için Portekiz kadrosunda bulunan Ronaldo'nun testi pozitif çıktıktan sonra, oyuncu kendisini karantinaya aldı.

36 yaşındaki Chiellini takım arkadaşı için; "Cristiano'yla konuştum. Durumunun iyi olduğunu ve güneşlendiğini söyledi. Herhangi bir endişemiz yok. Önümüzdeki dönemin zor olacağını biliyoruz ve iyi futbolumuzu sürdürmek zorundayız." dedi.

Ronaldo, milli takımıyla birlikte İspanya ve Fransa maçlarında forma giymişti.

FEDERASYON AÇIKLAMIŞTI

Portekiz Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "Cristiano Ronaldo, COVID-19 testi pozitif çıktığı için milli takım kampından ayrıldı. Bu yüzden İsveç'e karşı forma giyemeyecek. Portekizli futbolcunun herhangi bir semptomu bulunmamakla birlikte şu an izole durumdadır. Bu durumun ardından kalan oyuncular salı sabahı tekrar teste tabi tutulmuş ve sonuçlar negatif çıkmıştır" ifadelerini kullanmıştı.