Koronaya yakalanan Ronaldo, karantina sürecini güneşlenerek geçiriyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Koronaya yakalanan Ronaldo, karantina sürecini güneşlenerek geçiriyor

14.10.2020 10:03 | Son Güncelleme: 14.10.2020 10:10
Koronaya yakalanan Ronaldo, karantina sürecini güneşlenerek geçiriyor

Juventus'un tecrübeli stoperi Giorgio Chiellini, koronavirüse yakalanan takım arkadaşı Cristiano Ronaldo hakkında açıklamalarda bulundu.

Milli maçlar için Portekiz kadrosunda bulunan Ronaldo'nun testi pozitif çıktıktan sonra, oyuncu kendisini karantinaya aldı.

36 yaşındaki Chiellini takım arkadaşı için; "Cristiano'yla konuştum. Durumunun iyi olduğunu ve güneşlendiğini söyledi. Herhangi bir endişemiz yok. Önümüzdeki dönemin zor olacağını biliyoruz ve iyi futbolumuzu sürdürmek zorundayız." dedi.

Ronaldo, milli takımıyla birlikte İspanya ve Fransa maçlarında forma giymişti.

FEDERASYON AÇIKLAMIŞTI

Portekiz Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "Cristiano Ronaldo, COVID-19 testi pozitif çıktığı için milli takım kampından ayrıldı. Bu yüzden İsveç'e karşı forma giyemeyecek. Portekizli futbolcunun herhangi bir semptomu bulunmamakla birlikte şu an izole durumdadır. Bu durumun ardından kalan oyuncular salı sabahı tekrar teste tabi tutulmuş ve sonuçlar negatif çıkmıştır" ifadelerini kullanmıştı.

İlgili Haberler

Adanaspor, milli maç arasını kamp havasında geçiriyor
Adanaspor, milli maç arasını kamp havasında geçiriyor
Koronavirüs tedbirlerine uymayan Cristiano Ronaldo, savcılığa şikayet edildi
Koronavirüs tedbirlerine uymayan Cristiano Ronaldo, savcılığa şikayet edildi
Cristiano Ronaldo'nun evine hırsız girdi
Cristiano Ronaldo'nun evine hırsız girdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ersin Tatar İlham Aliyev Vladimir Putin Enis Berberoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emrah Cem Özer Esra Erol Cansu Dere
Spor Falcao Erol Bulut Ozan Tufan Şenol Güneş Malcolm Thomas
Daha Fazla Kız Erkek Apple Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Koronaya yakalanan Ronaldo, karantina sürecini güneşlenerek geçiriyor - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.10.2020 10:10:16. #1.15#
title