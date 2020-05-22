Koronaya yakalanan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin son test sonucu negatif çıktı

Geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalanan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi hastalığı yendi. Siyah-beyazlıların başkanının yapılan son testinin sonucu negatif çıktı.

22.05.2020 10:46 | Son Güncelleme: 22.05.2020 11:07

14 Mayıs'ta yapılan açıklamada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı duyurulan Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'den müjdeli haber geldi.

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8 GÜNDE YENDİ

A Spor'un haberine göre Ahmet Nur Çebi'nin yapılan son testinin sonucu negatif çıktı. Tecrübeli yönetici böylece 8 günde pandemiyi yenmiş oldu.

Daha önce Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak ve Başkan Yardımcısı Yusuf Günay da koronavirüse yakalanmış ve yapılan tedavilerin ardından hastalığı atlatmışlardı.