Koronavirüsün merkez üssü bir kez daha değişti! Brezilya vaka sayısında ikinci sıraya yükseldi

Geçen haftalarda koronavirüs salgınının yeni merkez üssü olacağı öngörülen Rusya, tespit edilen vaka sayısında üçüncü sıraya geriledi. Rusya'yı geride bırakan ülke ise son haftalarda vaka sayısında büyük bir artış yaşayan Brezilya oldu.

RUSYA'YI GERİDE BIRAKTI

Brezilya Sağlık Bakanlığı, son 24 saat içerisinde 16.508 insanda koronavirüs vakasının görüldüğünü açıkladı. Güncel verilerle birlikte ülkedeki toplam vaka sayısı 349 bin 113'e çıktı. CNN International'ın haberinde Brezilya'nın geride bıraktığı Rusya'da vaka sayısının 335 bin seviyesinde olduğu belirtildi.

22 BİN KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Öte yandan Brezilya'da son 24 saat içerisinde 965 insanın öldüğü de açıklanırken ülke genelindeki toplam ölüm sayısı 22 bin 165 olarak kayıtlara geçti.

BOLSONARO MASKESİZ SOKAĞA ÇIKMIŞTI

Koronavirüsün yayılmaya başladığı dönemlerde Brezilya ile Türkiye benzer bir vaka ve ölüm trendine sahipti. Fakat Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'nun Kovid-19'u umursamaz tavrı salgının artış göstermesine sebep oldu.

"Kötü bir ekonomi virüsten daha tehlikeli" diyen Bolsonaro, sokağa çıkma yasağının kaldırılması gerektiğini söylemiş ve birçok kez maskesiz bir şekilde destekçileriyle bir araya gelmişti.