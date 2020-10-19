Koronavirüsü yenen insanlarda semptomlar 2 veya 3 ay daha görülüyor

İlk olarak Aralık 2019'da Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle dünya genelinde 1 milyon 120 binden fazla insan hayatını kaybetti, 40 milyonu aşkın insan ölümcül salgına yakalandı. Kış aylarının gelmesiyle birlikte vaka sayıları hızla artış gösterirken, korkutucu bir açıklama geldi.

SEMPTOMLAR 2 VEYA 3 AY DAHA GÖRÜLÜYOR

Sözcü Gazetesi'nde yer alan habere göre, Oxford Üniversitesi'ndeki bilim insanları, koronavirüs teşhisiyle hastaneye kaldırıldıktan sonra taburcu edilen hastaları inceleyen bilim insanları, bu insanların uzun süreler boyunca hastalığın belirtilerini gösterdiğini açıkladı. Yapılan açıklamada, "Hastanede sağlığına kavuşan hastalarda nefes darlığı, halsizlik, anksiyete ve depresyon gibi belirtileri 2 veya 3 ay boyunca daha görülüyor" ifadesi kullanıldı.

HASTALARIN İÇ ORGANLARINDA DA ANORMALLİKLER TESPİT EDİLDİ

Öte yandan bilim insanları ayrıca bu hastaların iç organlarında bazı anormallikler tespit edildiğini de söyledi.