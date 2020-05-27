Rahip, koronavirüsü durdurmak için kendini toprağa gömüp etrafında ateş yaktı

Hindistan'ın Tamil Nadu eyaletinde bir rahip, koronavirüs salgınının durması için, sadece kafası dışarıda kalacak şekilde kendini toprağa gömdü. Etrafında da ateşler yakılan rahip bu şekilde 8 boyunca dua etti.

KORONAVİRÜSE KARŞI KENDİNİ GÖMDÜ

Dailymail'de yayınlanan habere göre, Hindistan'ın güney eyaleti Tamil Nadu'nun Thoothukudi bölgesindeki Pratyangra Devi tapınağındaki Srinivasa Siddhar bir rahip koronavirüs salgınının durması için ilginç bir dini ritüel gerçekleştirdi. Kendisini kafası dışarıda kalacak şekilde toprağa gömen rahip, etrafında ateşler yaktırdı.

8 SAAT ALEV DUMANLARIN ARASINDA DURDU

Boynuna kadar toprağa gömülü rahip, yanan ateşlerin ve çıkan dumanların arasında 8 saat kalarak koronavirüsü durdurmayı amaçladı. Hindistan'da Dawa Puja olarak bilinen bu ritüel, Budistler tarafından bir ya da daha fazla tanrıya dua edebilmek veya ruhsal olarak bir olayı kutlamak için yapılıyor.