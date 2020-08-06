Adana'da kuş bakışı yolculuk! Sosyal mesafeyi korumak için üç metrelik koronasiklet üretti

Adana'da gösteri ve filmler için özel üretim bisiklet tasarımı yapan Yaşar Demir, koronavirüsü salgınından korunmak için 'koronasiklet' adını verdiği 3 metre boyunda sosyal mesafe kurallarına uygun bisiklet tasarladı. Demir, "Yüksekte kullanınca hem serin oluyor, hem de sosyal mesafe kurallarına uyarak insanlardan uzak kalıyorum" dedi.

06.08.2020 10:46 | Son Güncelleme: 06.08.2020 14:45

Adana'da bisiklet tasarımcısı Yaşar Demir, koronavirüsü salgınından korunmak için sosyal mesafe kurallarına uygun bisiklet tasarladı. Normal bir bisikletin üzerine ek olarak, çatı kaynaklayan Demir, sistemin zincir ve pedal mekanizmalarını yeniden üretti.

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Demir ayrıca boyu 3 metreye ulaşan bisikletine rahat inip, binebilmek için arka kısmına, merdiven görevini yapabilen küçük demirler ekledi.

ADINI KORONASİKLET KOYDU

'Koronasiklet' adını verdiği sosyal mesafeli bisikletin bitme aşamasında olduğunu söyleyen Demir, "Pandemi sürecinde aklımda böyle bir bisiklet tasarımı yapmak vardı. Koronavirüs salgını olunca, üretime geçtim. Boyu şu anda 3 metreye yakın. Altına, dengede durması için ek ayaklar yaptım. Rahat inip, binmek için de merdiven gibi demir kaynattım. Yüksekte kullanınca hem serin oluyor, hem de sosyal mesafe kurallarına uyarak insanlardan uzak kalıyorum" dedi.

Görenlerin yoğun ilgi gösterdiğini de sözlerine ekleyen Demir, talep olursa seri üretime geçebileceğini de sözlerine ekledi.