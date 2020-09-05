Koronavirüslü geline köylüleri sahip çıktı: Düğünlere katılmadı, kimseyle temas kurmadı
HATAY'da, düğününden sonra gittiği balayında hastalanınca yaptırdığı Covid-19 testi pozitif çıkan ancak sonucunu beklemeden döndüğü köyü, 2 ayrı düğüne katıldığının iddia edilmesi üzerine karantinaya alınan gelinin, evinden hiç çıkmadığı, kendini eşinden de izole ettiği öğrenildi.
HATAY'da, düğününden sonra gittiği balayında hastalanınca yaptırdığı Covid-19 testi pozitif çıkan ancak sonucunu beklemeden döndüğü köyü, 2 ayrı düğüne katıldığının iddia edilmesi üzerine karantinaya alınan gelinin, evinden hiç çıkmadığı, kendini eşinden de izole ettiği öğrenildi. Köylüler, "Gelin ilk günden bu yana evden çıkmadı. Kimseyle temas etmedi, kendisini izole etti, iddialar doğru değil" dediler
Altınözü ilçesi Kozkalesi köyünde yaşananlar geçtiğimiz pazar günü evlenen çiftin, balayına gitmesiyle başladı. İsimleri açıklanmayan çift, köydeki düğünlerinin ardından balayı için Arsuz ilçesine gitti. Ancak iddiaya göre, gelin balayında rahatsızlandı. Eşi tarafından götürüldüğü hastanede koronavirüs testi yapılan gelin, sonucu beklemeden köye dönmek istedi. Çift, balayını kesip, köye döndü. Köde, yeni evli çift, dönmeden ve döndükten sonra 2 ayrı düğün daha yapıldı. Döndükten sonra yapılan düğüne gelin katılmaz, yeni damat gitti.