Koronavirüse yakalandığı söylenen Nihat Hatipoğlu'nun oğlundan açıklama geldi

Sosyal medyada koronavirüse yakalandığı öne sürülen Nihat Hatipoğlu'nun oğlu Osman Hatipoğlu babasının durumuyla ilgili açıklama yaptı. Babasının koronaya yakalandığı iddiasını yalanlayan oğul Hatipoğlu, "Sadece sizlerden daha iyi olması için dua bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

İşte Osman Hatipoğlu'nun yaptığı açıklama:

"Dostlar çok soran oldu. Hocamızın rahatsızlığı Covid-19 olup olmadığı belli olmadığı için kesin bir şey söylemiyoruz. Yayılan şeylere itibar etmeyiniz. Hocamız Allah'a binlerce kez hamd olsun ki iyiler. Sadece sizlerden daha iyi olması için dua bekliyoruz. Selam ve dua ile.."

İLK KORONA TESTİ NEGATİF ÇIKTI

Hatipoğlu'nun asistanı ise dün konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Nihat Hoca'nın ciğerlerinde bir sorun vardı. Korona şüphesiyle test yapıldı. Yapılan testte Nihat Hoca'nın testi negatif çıktı. Kendisi şu anda evinde. Önümüzdeki günlerde bir test daha yapılacak. Kendisi sevenlerinin duasını bekliyor." ifadelerini kullanmıştı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Nihat Hatipoğlu'nun koronavirüse yakalandığı söylentilerinin ardından sosyal medyada birçok paylaşım yapıldı. Twitter'da gündem olan Hatipoğlu'nun son sağlık durumu ile ilgili on binden fazla tweet paylaşıldı.