Koronavirüse yakalanan Nihat Hatipoğlu'nun doktorundan müjdeli haber: Hocamız sağlığına kavuştu

NE OLMUŞTU?

Nihat Hatipoğlu, oldukça dikkat etmesine rağmen koronavirüse yakalandığını ve hastalığı ağır geçirdiğini belirtmişti. Hatipoğlu "Aslında çok dikkatli olmama rağmen koronaya yakalandım. Doktorların teşhisi böyle. Süreçle ilgili birkaç uyarıda bulunmak istiyorum en azından, belki size faydası olur. Dostlar. Lütfen işi ciddiye alın. Şakaya gelir yanı yok. Bende sıtma ve ateşle başladı. Sonra mafsal ağrıları bunu takip etti. Tabii bir de iştahsızlık. Bademciklerimdeki iltihaba yorduğum için danışarak antibiyotiğe başladım. Ama 8 gün geçmesine rağmen bir gram düzelme olmadı" diyerek hastalığını anlatmıştı.