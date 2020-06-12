Koronavirüse yakalanan belediye başkanı, ev ev gezip kitap dağıtınca 30 kişiye daha hastalığı bulaştırdı

Türkiye'deki koronavirüs salgınında büyük il ve ilçelerde salgının yayılmaması için vatandaşlar ve yetkililer büyük ölçüde özen gösterirken küçük il ve ilçelerde durum her geçen gün kötüye gidiyor. Son olarak Hakkari Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı'nın 21 Mayıs'ta pozitif çıkan koronavirüs test sonucundan önce ilçedeki üniversite sınavına girecek öğrencilerin evlerini ziyaret edip test kitabı dağıtması sonucu temasta bulunduğu 100'e yakın kişiden 30'unda koronavirüse rastlanıldı.

"HERHANGİ BİR SEMPTOM YOK"

Saklı, 20 Mayıs'ta yapılan koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından 21 Mayıs'ta Twitter hesabından şu açıklamayı yapmıştı: "Değerli dostlarım, dün akşam yaptırdığımız Covid-19 testinin sonuçlarını bugün aldık. Test sonucum maalesef pozitif çıktı. Sağlık durumum gayet iyi; hastalığa ilişkin herhangi bir semptom yok. Hastanemizde tedavi altında, emin ellerdeyim. Dostlarımızın dualarını bekliyorum."

12 GÜN SONRA TABURCU EDİLDİ

Şemdinli Belediye Başkanı, Şemdinli Devlet Hastanesi'ndeki 12 günlük tedavisinin ardından 2 Haziran'da taburcu edildi. Tahir Saklı, bu haberi de Twitter'dan şu sözlerle duyurdu: "Şem. Dev. Hast 12 gün süren koronavirüs tedavisinin ardından sağlığıma kavuşarak taburcu edildim. Kahraman sağlık çalışanlarına, İçişleri Bakanımız Sn.@suleymansoylu Valimiz Sn.@idrisakbiyik Kaymakamımız Sn. @ykp_gvn başta olmak üzere arayan soran herkese şükranlarımı sunuyorum"

HASTALIKTAN ÖNCE EV ZİYARETLERİ İLÇEYİ KARIŞTIRDI

İşin endişe verici tarafı ise bu süreçte yaşandı. Çünkü koronavirüs belirtisi göstemeyen Tahir Saklı, 21 Mayıs'ta test sonucunun pozitif çıkmasından önce ilçede üniversite sınavına girecek öğrencilerin evlerini ziyaret etmiş ve onlara test kitapları hediye etmişti. Belediye Başkanı üstelik bu ziyaretlerde sosyal mesafeye de dikkat etmemişti. Bu durum Başkan Saklı'nın sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflarda da görülüyordu.

TEMAS ETTİKLERİ ARASINDA KORONAVİRÜSE YAKALANANLAR VAR

Tahir Saklı da koronavirüs çıkmasının ardından temasta bulunduğu 100'e yakın kişiye daha test yapıldı. Bu kişilerden 30'unda koronavirüse rastlanıldı. Sevindirici olan ise salgına yakalanan hastaların hiçbiri hayatını kaybetmedi ve tedavilerinin ardından taburcu oldu.