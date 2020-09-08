Koronavirüse yakalanan Ali Babacan'ın tedavisine evde devam edilecek

"Son günlerde yeniden yaygınlaşan salgına karşı özellikle toplu organizasyonlardan uzak durmanızı, her türlü tedbiri almanızı, kendinizi ve çevrenizdekileri korumanızı özellikle rica ediyorum. Tüm COVID-19 hastalarına acil şifalar diliyorum"

"Covid-19'la on beşinci günün sonunda şikayetlerim azaldı" diyen Babacan, bulguların düzelme eğilimine girmesi üzerine tedavisine evde devam edileceğini ifade etti.

NE OLMUŞTU?

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 25 Ağustos'ta Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklamıştı. Babacan paylaşımında, "Biraz önce COVID-19 testimin sonucunun pozitif olduğunu öğrendim. Şu an durumum iyi çok şükür. Doktorlarım bir süre ailemle birlikte karantina altında kalmam gerektiğini söyledi. Çalışmalarıma evden devam edeceğim inşallah. Sağlıkla kalın ve lütfen kendinize dikkat edin" ifadelerini kullanmıştı.