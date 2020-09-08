Koronavirüse yakalanan Ali Babacan'ın tedavisine evde devam edilecek
Geçtiğimiz günlerde koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyuran DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. 15. günün sonunda şikayetlerinin azaldığını belirten Babacan, tedavisine evde devam edileceğini söyledi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yakalanan Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, Twitter hesabından sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.
"Covid-19'la on beşinci günün sonunda şikayetlerim azaldı" diyen Babacan, bulguların düzelme eğilimine girmesi üzerine tedavisine evde devam edileceğini ifade etti.
SAĞLIK ÇALIŞANLARINA TEŞEKKÜR ETTİ
Babacan paylaşımında, "Hastanede kaldığım süre boyunca sağlık çalışanlarımızın gösterdiği büyük fedakarlığa şahit oldum. Hepsine çok teşekkür ediyorum" dedi.
VATANDAŞLARI VİRÜSE KARŞI UYARI
Ali Babacan, paylaşımının devamında şu ifadeleri kullandı:
"Son günlerde yeniden yaygınlaşan salgına karşı özellikle toplu organizasyonlardan uzak durmanızı, her türlü tedbiri almanızı, kendinizi ve çevrenizdekileri korumanızı özellikle rica ediyorum. Tüm COVID-19 hastalarına acil şifalar diliyorum"
NE OLMUŞTU?
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 25 Ağustos'ta Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklamıştı. Babacan paylaşımında, "Biraz önce COVID-19 testimin sonucunun pozitif olduğunu öğrendim. Şu an durumum iyi çok şükür. Doktorlarım bir süre ailemle birlikte karantina altında kalmam gerektiğini söyledi. Çalışmalarıma evden devam edeceğim inşallah. Sağlıkla kalın ve lütfen kendinize dikkat edin" ifadelerini kullanmıştı.