Koronavirüse yakalanan Ali Babacan'ın tedavisine hastanede devam edilecek

Sosyal medya hesabından kendisinin ve ailesinin sağlık durumuna ilişkin açıklama yapan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, eşinin ve oğlunun iyileştiğini belirtti. Babacan, ilaç tedavisi bitene kadar kendisininse hastanede olacağını söyledi.

TEDAVİSİNE HASTANEDE DEVAM EDİLECEK

Babacan, genel sağlık durumunun iyi olduğunu ancak bazı şikayetlerinin devam ettiğini ifade ederek tedavisine hastanede devam edileceğini söyledi.

SALGININ CİDDİYE ALINMASINI İSTEDİ

Babacan paylaşımında, "Bugün COVID-19'la 8. günümüz. Çok şükür eşim Zeynep ve oğlumuz Emir iyileştiler. Evde kontrol ve karantina altındalar. Benim genel durumum iyi, ancak bazı şikayetlerim devam ediyor. Doktorumun tavsiyesine uyarak, ilaç tedavim bitene kadar yakın izlem amacıyla hastanede olacağım. Bir kez daha sizden COVID-19'u çok ciddiye almanızı, hastalıktan korunmak ve çevrenizdekileri korumak için azami özeni göstermenizi rica ediyorum. Büyük fedakarlıklar gösteren tüm sağlık çalışanlarımıza ve bize geçmiş olsun dileklerini ileten herkese tekrar teşekkür ediyorum" dedi.

HASTALIĞINI DA KENDİSİ AÇIKLAMIŞTI

Ali Babacan, geçtiğimiz hafta koronavirüs olduğunu Twitter'dan duyurmuş, şu ifadelere yer vermişti: "Biraz önce COVID-19 testimin sonucunun pozitif olduğunu öğrendim. Şu an durumum iyi çok şükür. Doktorlarım bir süre ailemle birlikte karantina altında kalmam gerektiğini söyledi. Çalışmalarıma evden devam edeceğim inşallah."