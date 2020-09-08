Koronavirüsün nedenini eşcinsel evliliklere bağlayan Patrik Filaret'in testi pozitif çıktı

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün nedenini eşcinsel evliliğe bağlayan Patrik Filaret, Kovid-19'a yakalandı.

Ukrayna'daki Hristiyanların en geniş tarikatının lideri Patrik Filaret'in Covid-19 nedeniyle hastaneye kaldırıldığı, sağlık durumunun ise stabil olduğu belirtildi.

İNSANLIĞIN GÜNAHLARINA KARŞILIK CEZA OLDUĞUNU SÖYLEMİŞTİ

Filaret, mart ayında Ukrayna'da bir TV kanalında salgının, "İnsanlığın günahlarına, yani öncelikle eşcinsel evliliğe yönelik" cezası olduğunu belirtmişti.

Kilisesi tarafından yapılan açıklamada, 91 yaşındaki dini liderin düzenli testleri esnasında kovid-19'a yakalandığının tespit edildiği teyit edildi.