Koronavirüs tedbirlerine uyan Hadise, Instagram hesabından peş peşe maskeli pozlarını paylaştı

O Ses Türkiye'de jüri üyeliği yapan Hadise, koronavirüs salgınından dolayı konserleri iptal olunca oyuncu sevgilisi Kaan Yıldırım ile karantinaya girdi. Bu süreci birlikte geçiren çiftten Hadise, dün akşam Instagram hesabından maskeli pozlarını paylaştı.

Instagram'da 11 milyondan fazla takipçisi bulunan şarkıcı; maske, büyük gözlük ve halka küpe kombini yaparak asansör önünde poz verdi. Hadise'nin maske emojisiyle paylaştığı fotoğraflar kısa sürede 200 binden fazla beğeni aldı.

İşte Hadise'nin asasör önünde verdiği pozlar...