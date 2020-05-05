Koronavirüs tedbirlerine rağmen İstiklal Caddesi'ndeki yoğunluk dikkat çekti

İçişleri Bakanlığınca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemler kapsamında başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere 31 şehirde, 1-3 Mayıs tarihlerinde ilan edilen sokağa çıkma yasağının sonra ermesinin ardından, İstanbul'un cadde ve meydanlarında hareketlilik yaşanıyor.

TAKSİM MEYDANINDA HAREKETLİLİK

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde bugün yaşanan yoğunluk dikkat çekti. İstiklal Caddesi'nde çoğu kişi maske takarak gezerken bazı kişilerin ise maskesiz olduğu görüldü.

SOSYAL MESAFE KURALLARI İHLAL EDİLDİ

Uzmanların her fırsatta "Salgının yayılmasını önlemek için en önemli kurallardan biri" diyerek altını çizdiği sosyal mesafe kuralları ise çoğu kişi tarafından ihlal edildi.