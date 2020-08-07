Koronavirüs sürecinde diş doktoruna giderken nelere dikkat edilmeli? Uzman isim anlattı

Diş hekimleri koronavirüs salgınında en riskli grup arasında yer alıyor. Yeni normal sürecinde diş tedavisi yaptıracakların kurallara uyarak diş doktoruna gitmesi gerekiyor. Periodonta kurucu başhekimi Diş Eti Hastalıkları ve Cerrahisi Uzmanı Dr. Dt. Çağdaş Çağlar Laçin, korona günlerinde diş tedavisi konusunda merak edilenleri anlattı.

6 AYDA BİR DİŞ MUAYENESİ ŞART

Diş doktoruna her 6 ayda bir muayene olmak için gitmek hem ağız sağlığınız hakkında bilgi sahibi olmanızı sağlar hem de iyi gitmeyen bir durum var ise önlem alınmasını, tedavi edilmesini kolaylaştırır. Ancak içinden geçtiğimiz Covid-19 pandemisi sürecinde tüm dünyada diş ve diş eti hastalıkları, tedavileri, cerrahileri konusunda doktora gitmek ve gitmemek konusunda çokça soru işaretleri bulunmakta. Bu konu hakkında kısa bilgilendirmeler diş ile ilgili rahatsızlıkları olan ve diş doktoruna gitmek ile ilgili soru işaretleri bulunan kişilere yardımcı olabilir.

SON ÇARE OLARAK DOKTORA GÖRÜNÜN

Normalleşme sürecinin başlaması ile Sağlık Bakanlığı da sadece acil diş tedavileri yapılması önerisini bütün diş tedavileri yapılabilir olarak güncelledi. Yani artık kontrollü bir şekilde bütün tedaviler için diş hekimlerine gidilebilir. Ancak hala pandemi süreci sonlanmadığı için çok rahatsızlık vermeyen durumları bir kere daha düşünmekte fayda var. Yani eksik dişleriniz var ise doktorunuza görünmekte ve bir tedavi planı yapılmasında fayda var. Nitekim bir iki günlük bir kızarıklık için klinikleri, muayenehaneleri ziyaret etmeden önce ağız bakımını tam yaparak bir hafta beklemenizi öneririm. Hala gerileme yok ya da ilerliyor ise doktorunuza görünmenizi tavsiye ederim.

RANDEVU ÖNCESİ VİDEO GÖNDEREBİLİRSİNİZ

Randevu almadan önce doktorunuza dişlerinizin fotoğraf ya da videosunu gönderebilirsiniz. Bununla berber günlük hayatta kullandığımız bazı teknolojilerden sağlık alanında da faydalanmaktayız. Klinik telefon numaralarına mesajlaşma programları üzerinden şikayet olan diş ya da diş eti bölgesinin net bir şekilde görünen fotoğrafını, videosunu göndererek kliniğe gitmenize gerek olup olmadığı hakkında bilgi alabilirsiniz. Bu fotoğraflar ile bir tedavi planı yapılamaz ancak klinikte muayene etmek gerekir mi, pandemi sürecinde evden çıkmak doğru olur mu öğrenmiş olursunuz. Çünkü bazen aslında basit tahrişler yüzünden bireyler doktor randevuları almaktalar ve randevularına gelene kadar bu tahrişler kendiliğinden geçmiş oluyorlar ya da bir müdahale gerekliliği zaten olmuyor.

NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Kliniğe gitmeniz gerekirse genel dikkat etmeniz gereken konular dışında (maske, el hijyeni, sosyal mesafe) önerebileceğim bazı bilgiler bulunmaktadır:

- Muayenehane ya da kliniğe giderken mümkünse refakatçisiz gidin, refakatçi olmayın.

- Erken giderseniz ve bekleme salonunda bekleyenler var ise dışarıda bekleyin, tedaviye alınacağınız zaman telefonla aranmayı talep ediniz.

- İlk girişte elinizi yıkayınız.

- Eldiven giyerek gittiyseniz, girişte eldiveninizi dış kısmına değmeden çıkarınız, sonrasında ellerinizi 20 saniye sabunla yıkayınız.

- Tedavi başlamadan önce size verilen bardaktaki solüsyonu, dental asistan ya da doktor tarafından bildirilen süre boyunca gargara yapınız.

- Tedaviniz bittikten sonra odanın temizliği, bir sonraki hastaya hazırlığı için kliniği de meşgul etmemek adına hızlıca klinikten çıkınız.

KORONA SÜRECİNDE İMPLANT YAPILABİLİR Mİ?

Normalleşme süreci ile beraber artık bütün tedaviler, bazı ekstra önlemler alınarak (klimaların kliniklerde kapalı tutulması, klinik odalarının düzenli olarak havalandırılması vb) yapılmaktadır. İmplant operasyonu sonrasında dokular genel olarak emilebilen (halk arasında eriyen dikiş de denilir) dikişler ile dikilmektedir. Böylece hastaların kliniğe tekrar kontrol için kısa süre içerisinde gelmelerini gerektiren özel bir durum yoksa evden fazladan çıkılmamış olmaktadır. Eğer diş eksikliğiniz, diş eti kanaması problemleri, ağrılı dişler, kırık-çatlak dişler var ise bu dönemde tedavilerin yapılması iyi olacaktır. Çünkü bekledikçe tedavi olma şansı da azaldığı göz önünde bulundurulmalıdır. Pandeminin ilk başlangıcından beri zaten oldukça fazla zaman ertelemek zorunda kalınan tedavilerin daha uzun süre yapılmaması söz konusu olursa daha uzun zaman harcanacak tedaviler gerektirebilecektir. Ya da tedavi edilebilecek durumdaki diş ya da diş etleri tedavi edilemeyecek duruma gelebilecektir. Artık toplumca 4 ay öncesine göre covid-19 hakkında daha bilinçliyiz. Dolayısıyla biliyoruz ki hijyen kurallarına uyarak tedavi olunacak muayenehane ya da kliniğe giderek tedavi olup eve dönmek markete, bakkala gitmekten daha fazla risk oluşturmamaktadır.

Kısacası, 3 aydır her yerde bahsedilen maske, 20 saniye sabunla el yıkama, sosyal mesafe kurallarına uyarak doktorunuza gidip diş tedavilerinizi olmanız, diş ve diş eti sağlığınızı korumanız önemlidir. Çünkü bozuk bir ağız sağlığı ile genel sağlığınız da etkilenebilir!

Ağız ve diş sağlığı ile ilgili daha fazla bilgi almak için Dr. Dt. Çağdaş Çağlar Laçin'in web sitesini ziyaret edebilirsiniz: www.doktorlacin.com / Instagram: drcagdascaglarlacin / @drcagdascaglarlacin

Diş sıkma problemleri, diş eti hastalıkları ve tedavisi hakkında daha detaylı bilgi almak için arayın: 0554 850 38 91