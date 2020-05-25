Koronavirüs salgınında sosyal mesafe için yaratıcı çözümler: Parklara çember, restoranlara karton...

Koronavirüs salgınının ağır şekilde etkilediği İspanya ve İtalya gibi ülkelerde de sınırlamalar aşama aşama gevşetiliyor, parklar, restoranlar, ibadethaneler yaratıcı sosyal mesafe çözümleriyle yeniden açılıyor.

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