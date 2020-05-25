Koronavirüs salgınında sosyal mesafe için yaratıcı çözümler: Parklara çember, restoranlara karton...
Koronavirüs salgınının ağır şekilde etkilediği İspanya ve İtalya gibi ülkelerde de sınırlamalar aşama aşama gevşetiliyor.
25.05.2020 11:52 | Son Güncelleme: 25.05.2020 12:55
Koronavirüs salgınının ağır şekilde etkilediği İspanya ve İtalya gibi ülkelerde de sınırlamalar aşama aşama gevşetiliyor, parklar, restoranlar, ibadethaneler yaratıcı sosyal mesafe çözümleriyle yeniden açılıyor.
Tüm fotoğraflar telife tabidir.