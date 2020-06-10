Brezilya hükümeti, mahkeme kararıyla koronavirüs verilerini yeniden yayınlamaya başladı

Brezilya'da cumartesi gününden beri yayınlanmayan koronavirüs verileri mecliste üç siyasi partinin başvurusuyla mahkemeye taşındı. Yüksek Mahkeme'nin kararıyla koronavirüs vakalarıyla ilgili veriler yeniden yayımlamaya başlandı.

Sağlık Bakanlığı eyaletlerden gelen bilgilerin "abartılı" ve "çarpıtılmış" olduğunu savunarak cumartesi gününden itibaren vaka ve ölüm sayısı dahil hiçbir veriyi yayınlamamaya başlamıştı.

Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre, Brezilya Covid-19 vakalarında ABD'nin ardından ikinci sırada yer alıyor.

Henüz güncellenmemiş verilere göre ülkede vaka sayısı 742 bin, ölü sayısı da 38 bin'in üzerinde. Brezilya ölü sayısında ise üçüncü sırada geliyor.

YÜKSEK MAHKEME'DEN UYARI

Brezilya meclisinde üç siyasi parti, hükümetin koronavirüs verilerini yayınlamama kararını Yüksek Mahkeme'ye taşımıştı.

Mahkeme, bu kararın ülkede hastalığın yayılma hızının takip edilmesini imkansız hale getireceğini bunun da salgınla mücadelede uygun önlemlerin alınmasını engelleyeceğine hükmetti ve hükümete verileri yeniden yayınlamaya başlaması için 48 saat süre verdi.

Yüksek Mahkeme yargıcı Alexandre de Moraes, salgınla mücadelede uluslararası kabul görmüş önlemlerin alınmamasının felakete yol açabileceğine dikkat çekerek veri toplamayla bunların analizi ve yayınlanmasının bu önlemlerin bir parçası olduğunu söyledi.

BOLSONARO, SALGIN ÖNLEMLERİNE KARŞI PROTESTOLARA KATILDI

Daha önce koronavirüsü "basit bir grip" diye niteleyen aşırı sağcı Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, salgın önlemlerine karşı yapılan protestolara katılmıştı.

Salgından sonra iki sağlık bakanı Bolsonaro'yla anlaşmazlığa düşerek istifa etti.

BOLSONARO, ÖNLEMLERİN KALDIRILMASI GEREKTİĞİNİ SAVUNUYOR

Bolsonaro, yerel yetkililer tarafından uygulanan karantina ve sosyal mesafe önlemlerinin ekonomiye zarar vereceğini ve kaldırılması gerektiğini savunuyor.

Brezilya Devlet Başkanı ayrıca belediye başkanları ve eyalet valilerinin salgın üzerinden siyasi kazanç elde etmeye çalıştığını öne sürüyor.