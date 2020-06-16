Koronavirüs aşısının kaç yıl koruduğu ortaya çıktı

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında AstraZeneca isimli ilaç şirketinin geliştirmeye çalıştığı Kovid-19 aşısının detayları ortaya çıktı. İngiltere merkezli şirketin CEO'su Pascal Soriot, "Bu aşı bir yıl boyunca insanı koruyacak" dedi.

16.06.2020 14:40 | Son Güncelleme: 16.06.2020 15:19

Fransa, Almanya, İtalya, İngiltere, ABD ve Hollanda ile anlaşma imzalayarak geliştirilecek Kovid-19 aşıları için çalışmalarına hızla devam eden İngiltere merkezli ilaç şirketi AstraZeneca'nın CEO'su Pascal Soriot açıklamalarda bulundu.

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Belçika merkezli medya kuruluşu Bel RTL'e konuşan Soriot, Oxford Üniversitesi'yle birlikte geliştirilen ve insanlar üzerinde denemelerin başladığı aşı ile ilgili olarak, "Bizce bu aşı insanları bir yıl boyunca Kovid-19'dan uzak tutacak" dedi.

400 milyon doz potansiyel aşı üretmeyi planladıklarını açıklayan şirketin CEO'su, "Eğer her şey yolunda giderse Ağustos/Eylül gibi klinik testlerin sonuçlarını alacağız. Bununla paralel olarak da üretime başlayacağız. Eğer plan yolunda ilerlerse Ekim ayı gibi dağıtıma başlayacağız" ifadesini kullandı.