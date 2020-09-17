Koronavirüs aşısı için gönüllü olmak isteyenler ne yapacak? İşte tüm detaylar

Dünyadaki koronavirüs salgınından etkilenen ülkemizde koronavirüs aşılarının insanlar üzerindeki test süreci dün Hacettepe Üniversitesi'ndeki sağlık çalışanlarıyla başladı. Sağlık çalışanlarından sonra ise gönüllüler üzerinde aşı denenecek. Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Akova, gönüllü olmak isteyenlerin aşı merkezlerine başvurması gerektiğini ifade etti.

"18-60 YAŞ ARASI KRİTERLERE UYANLAR GÖNÜLLÜ OLABİLİR"

Prof. Dr. Murat Akova, gönüllü olmak isteyenler için şunları söyledi "Aşı için başvuracak gönüllülerin 18-60 yaş arasında olması lazım. 60 yaşından gün almamaları gerekiyor. Daha öncede Kovid geçirmemeniz gerekiyor. Biz bunları aşı yapmadan test ediyoruz. Burundan örnek alıyoruz. Bunları periyodik olarak tekrarlıyoruz. Bunların olmaması lazım. Hamilelik ve hamilelik planının olmaması lazım. Daha önceden bir aşı alerjisinin olmaması lazım. Belli dışlama kriterlerimiz var. Bu kriterlere uyan 18-60 yaş arasındaki gönüllüleri alıyoruz.

"AŞI MERKEZLERİNE BAŞVURU YAPILABİLECEK"

Gönüllü olmak isteyenler aşı merkezlerine başvuracaklar. Biz Hacettepe olarak ilk bunu kendi personelimize duyurduk. Doğal olarak ilk aşıladıklarımız kendi personelimiz. Üniversitenin sitesinden de bilgilendirme metni yayınlayacağız. Hacettepe Aşı Merkezi ve diğer merkezlere başvuru yapılacak. Vatandaşlar için Sağlık Bakanlığı'nın da desteğiyle bir duyuru olacak."