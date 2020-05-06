Koronavirüsün çıkış noktası Wuhan'da okullar açıldı

Dünyada 4 milyona yakın kişiye enfekte olan koronavirüs salgınının ilk çıktığı yer olan Çin'in Wuhan kentinde okullar açıldı. Maske, sosyal mesafe, ateş ölçer gibi önlemlerin alındığı okullarda tüm tedbirler sıkı tutuldu. Lise ve üniversite öğrencileri ders başı yaparken, ilkokullarla ilgili durum henüz netlik kazanmadı.

TEDBİRLER SIKI TUTULDU

Çin'de koronavirüs salgınının ilk ortaya çıktığı Wuhan kentinde okullar açılmaya başladı. Wuhan'ın Hubei bölgesinde, öğrenciler ders başı yaptı. Okula girişleri sırasında termal kamera ile ateşleri kontrol edilen öğrenciler maske takarak dersleri dinledi. Sosyal mesafeye dikkat eden öğrenciler, birkaç metre aralıklarla oturdu. Lise ve üniversite öğrencileri ders başı yaparken ilkokul öğrencilerinin okula döneceği tarih henüz netlik kazanmadı.