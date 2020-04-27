Çanakkale'nin Aşağıdemirci köyünde yaşayan 65 yaş üstü vatandaşlar, özel izinle tarım ve hayvancılığı devam ettiriyor

Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Aşagıdemirci köyünde yaşayan ve koronavirüs salgını nedeniyle dışarı çıkması yasaklanan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, tarım ve hayvancılık faaliyetleri için muhtarlık özel izin alarak çalışmaya devam ediyor. Çalışmaya devam edebildikleri için mutlu olan köy halkı, tek geçim kaynaklarının tarım ve hayvancılık olduğunu söylüyor.

İZİN ALIP TARLALARIN YOLUNU TUTTULAR

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs, insan sağlığını ve yaşamı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı 60 haneli Aşağıdemirci köyünde yaşayan vatandaşların birçoğu geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlıyor. Koronavirüs salgı nedeniyle bir süre işlerine ara veren köy sakinleri, hükümet yetkililerinin verdiği özel izinlerle yeniden tarlalarının yolunu tuttular.

''GEÇİM KAYNAĞIMIZ ÇİFTÇİLİK''

Büyük oranda yaşlı bir nüfusa sahip Aşağıdemirci köyünde yardımcısı olmadığı için muhtarlıktan aldığı özel izinle tarlasında yetiştirdiği buğdayları ilaçlamaya çıkan Çiftçi Mehmet Kuzu (65), " Koronavirüsten dolayı hayat durdu. Evlere kapandık ama bizim geçim kaynağımız çiftçilik mecbur ekim yapmak zorundayız. Bunu yapmadığımız zaman geçim olmuyor. Bu bizim geçim kaynağımız. Yaşımız ileri de olsa yardımcım yok, mecbur ben yapıyorum" dedi.

''MASKE TAKIP İZNİMİZİ ALDIK''

Hayvancılıkla uğraşan Mehmet Gezen (66) ise; "Başımıza böyle bir illet geldi. Hayvanlarımızı çıkartmak zorundayız ama yapacak bir şey yok. Maskemizi taktık, muhtarımızdan izin kağıdımız aldık. Sağ olsun devletimiz, ne yapalım geçim kaynağımız bu. Benim çocuklarım dışarıda. Bir ben bir de hanım var. Mecbur ben çıkartıyorum hayvanları" ifadelerini kullandı.

TARIM VE HAYVANCILIK ÖZEL İZİNLE DEVAM EDİYOR

65 yaş ve üstü vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamalarının kendi köylerinde de olduğunu ve çalışmaların özel izinle yapıldığını belirten Aşağıdemirci Köyü Muhtarı Enver Sağlam, "Köylerde tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızın hem işlerini yapmaları hem de beslenmemiz açısından önemi var. Bu yüzden onlara izin belgeleri veriyoruz. Muhtarlık tarafından 65 yaş üstü vatandaşlarımıza verdiğimiz izin belgeleri ile tarım ve hayvancılık ile uğraşan köylülerimiz işlerini yerine getirmektedir" açıklamasında bulundu.