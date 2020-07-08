Koronavirüs denetiminde polisi gören vatandaşlar, sosyal mesafe düzenine geçmesi ilginç anlara sahne oldu

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından "Koronavirüs Tedbirleri Kapsamında" gerçekleştirilen denetimlerde, polisi gören vatandaşların birçoğu ceplerinden, kollarından ve poşetlerinden çıkardıkları maskeleri kısa sürede takmaya çalışırken sosyal medya düzenine de geçmeleri dikkat çekti.

08.07.2020 16:25 | Son Güncelleme: 08.07.2020 17:55

İçişleri Bakanlığının 81 il valiliğine "Kovid- 19 Tedbirleri Kapsamında Denetimler" konulu genelge göndermesinin ardından ülke genelinde olduğu gibi Edirne'de de eş zamanlı denetimler gerçekleştirildi. Polisi gören vatandaşlar, ceplerindeki maskeleri takmaya çalışırken 6 kişilik arkadaş grubu ise sosyal mesafe düzenine geçip sohbet etmeye başladı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi'ndeki birçok üst düzey yönetici yolsuzluk ve usulsüzlük sebebiyle görevden alındı
Hız limitini aşan sürücünün gösterdiği korkunç gerekçe cezadan yırtmasını sağladı
Kocasını minibüste başka kadınla yarı çıplak halde basan kadın, öfkeden deliye döndü

İŞLEK CADDEDE MASKE DENETİMİ

Polis, sağlık, tarım ve zabıta ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı kontrol edildi. Kentin en işlek caddelerinden biri olan Saraçlar caddesinde maske uygulaması yapıldı.

MASKELER, CEPTEN VE POŞETTEN ÇIKTI

Maskeyi çenesine ve koluna takan vatandaşlar ekipler tarafından uyarıldıktan sonra maskelerini doğru şekilde taktı. Birçok vatandaşın maskesini cebinde, kolunda ve poşetlerde taşıdığı ayrıca polisi görünce kısa sürede maskeyi takmaya çalıştıkları görüldü.

POLİSİ GÖRÜNCE SOSYAL MESAFELİ SOHBETE BAŞLADILAR

Caddenin bir köşesinde sohbet eden 6 kişilik arkadaş grubu ise polis ekiplerini görünce maskelerini takarak sosyal mesafe düzenine geçip sohbet etmeye devam etti.