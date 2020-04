Profesör, Sağlık Bakanlığı'nın korona verilerini anlık takip ettiği Halk Sağlığı Sistemi'ni anlattı Koronavirüs vakalarının durumlarının an be an Sağlık Bakanlığı'na aktarıldığı 'Halk Sağlığı Yönetim Sistemi'nin nasıl işlediği insanlar tarafından merak ediliyor. Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Neval Boztuğ, hastalardan alınan örnekle başlayan sürecin nasıl ilerlediğini anlattı.