Korona hastası belediye başkanı ziyaretine gelen kaymakamı pencereden selamladı

Hakkari'nin Şemdinli Kaymakamı Yakup Güven, koronavirüse yakalanan Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı'yı, tedavi gördüğü hastanenin bahçesine giderek ziyaret etti. Güven ve Saklı, pencereden el sallayarak bayramlaştı.

BELEDİYE BAŞKANININ KORONA TEDAVİSİ SÜRÜYOR

AK Parti'li Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı'nın koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine kaldırıldığı hastanedeki tedavisi devam ediyor. Şemdinli Kaymakamı Yakup Güven de Ramazan Bayramı nedeniyle hastaneye gelerek Başkan Saklı'yı ziyaret etti. Tahir Saklı'nın sağlık durumuyla ilgili hastane yönetiminden bilgi alan Kaymakam Güven, camdan bakan Başkan Saklı'ya el sallayarak bayramını kutladı. Başkan Saklı, sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, Kaymakam Güven ve beraberindeki heyete teşekkür etti.