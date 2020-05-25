Korona hastası belediye başkanı ziyaretine gelen kaymakamı pencereden selamladı
Şemdinli Belediye Başkanı Saklı, kendisini koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede ziyaret eden kaymakamı pencereden el sallayarak selamdı.
25.05.2020 08:44 | Son Güncelleme: 25.05.2020 09:51
Hakkari'nin Şemdinli Kaymakamı Yakup Güven, koronavirüse yakalanan Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı'yı, tedavi gördüğü hastanenin bahçesine giderek ziyaret etti. Güven ve Saklı, pencereden el sallayarak bayramlaştı.
BELEDİYE BAŞKANININ KORONA TEDAVİSİ SÜRÜYOR
AK Parti'li Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı'nın koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine kaldırıldığı hastanedeki tedavisi devam ediyor. Şemdinli Kaymakamı Yakup Güven de Ramazan Bayramı nedeniyle hastaneye gelerek Başkan Saklı'yı ziyaret etti. Tahir Saklı'nın sağlık durumuyla ilgili hastane yönetiminden bilgi alan Kaymakam Güven, camdan bakan Başkan Saklı'ya el sallayarak bayramını kutladı. Başkan Saklı, sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, Kaymakam Güven ve beraberindeki heyete teşekkür etti.