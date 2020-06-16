Korona duası diye pazarlanan muska keriz yolma duası çıktı
Vatandaşların dini hassasiyetini kazanç kapısı haline getiren fırsatçıların "korona duası" diye pazarlanan muska ile vatandaşların nasıl kandırıldığı canlı yayında ortaya çıkartıldı.
16.06.2020 11:14 | Son Güncelleme: 16.06.2020 12:11
Show TV ekranlarında Zahide Yetiş'in sunumuyla ekrana gelen programda koronavirüsten korunma muskası olarak satılan muskada Arapça "Keriz Yolma Duası" yazdığı ortaya çıktı.
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SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Gündeme bomba gibi düşen bu olay, sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı. Vatandaşların dini hassasiyetini kazanç kapısı haline getiren bu kişiler hakkında yasal işlem yapılıp yapılmayacağı ise merak konusu oldu.