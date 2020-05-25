El öpme geleneğine, sosyal mesafe kuralına uygun korona tarifesi

Malatya'da yaşayan Zeki Özyay, sosyal mesafe kuralına uygun bir şekilde el öptürme geleneğini devam ettirdi. Yeğenlerine sopanın ucuna taktığı eldivenle el öptüren Özyay, sonrasında çocuklara bayram harçlığı dağıttı.

SOPANIN UCUNA ELDİVEN TAKTI

Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı Orduzu Mahallesinde ikamet eden Zeki Özyay, dünyayı tehdit eden koronavirüs ile mücadelenin sürdüğü bugünlerde gülümseten bir yöntem ile el öptürerek, çocuklara harçlık dağıttı. Sopanın ucuna taktığı eldiveni yeğenlerine öptüren Özyay, sosyal mesafe kuralına uyarak bayramını kutlayan yeğenlerine bayram harçlığı da verdi.

"SOSYAL MESAFEYİ UYGULADIK"

Koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafeye dikkat ettiklerini ve bu yönteme başvurduğunu belirten Zeki Özyay, görenleri gülümsetti. Özyay, yöntemiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Büyük bir geleneğimiz olan bayramlaşma ve harçlığı bu yıl da yaşatmak istedik. Sağlık Bakanımız sürekli uyarıyor, sosyal mesafeye uyun diye. Bizler de sosyal mesafeye uyarak bayramlaşma yaptık" dedi.