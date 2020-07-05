Sakarya'da hayatını kaybeden Sebahattin Tepeçınar, patlamadan kurtuldu ancak yaralıları kurtarmak isterken can verdi

Sakarya Hendek'teki havai fişek fabrikasında yaşanan patlamada hayatını kaybeden Sebahattin Tepeçınar, ilk patlamadan sağ çıktı ancak yaralıları kurtarmak için tekrar içeri girince hayatını kaybetti. Tepeçınar, dün memleketinde toprağa verildi.

05.07.2020 07:45 | Son Güncelleme: 05.07.2020 08:31

Sakarya Hendek'teki havai fişek fabrikasında ölen 4 kişiden Havva Çelik ile Sebahattin Tepeçınar toprağa verildi. Tepeçınar'ın ilk patlamadan sağ çıktığı, yaralıları kurtarmak için tekrar içeri girdiğinde öldüğü anlaşıldı.

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Sakarya'nın Hendek ilçesi Yukarçalıca mevkiinde bulunan Büyükcoşkunlar Havai Fişek Fabrikası'nda önceki gün meydana gelen patlamada 4 kişi ölmüş, 3 kişi kaybolmuş, 114 kişi ise yaralanmıştı. Kayıp üç kişiyi arama çalışmaları sürerken ölen Havva Çelik ile Sebahattin Tepeçınar dün gözyaşları arasında toprağa verildi.

CAN KURTARMAK İSTERKEN CANINDAN OLMUŞ

Milliyet'ten Çiğdem Yılmaz'ın haberine göre; Sebahattin Tepeçınar'ın ilk patlamadan sağ çıktığı, Havva Çelik ve diğer yaralıları kurtarmak için tekrar içeri girdiği sırada hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

İKİNCİ PATLAMADA CAN VERDİ

İlk patlamadan kurtulan Sebahattin Tepeçınar'ın önce güvenli bir bölgede beklediği, daha sonra içeride bulunan komşusu Havva Çelik ve diğer arkadaşlarını kurtarmak için tekrar fabrikaya girdiği sırada meydana gelen ikinci patlamada hayatını kaybettiği belirtildi.