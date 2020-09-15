Kördüğüm şarkı sözleri | Özkan Meydan & Alican Özbuğutu ft. Tuğçe Kandemir - Kördüğüm şarkısı sözleri
Tuğçe Kandemir son zamanlarda çıkardığı şarkılarla beğeni üstüne beğeni alıyor. Geçtiğimiz gün çıkarmış olduğu 'Kördüğüm' şarkısıyla Youtube'da trendlere giren Tuğçe Kandemir şarkıyı Özkan Meydan & Alican Özbuğutu ile birlikte yapmıştır. Peki kördüğüm şarkı sözleri nedir? Kördüğüm sözleri nelerdir?
Özkan Meydan, Alican Özbuğutu ve Tuğçe Kandemir çıkartmış olduğu yeni şarkı Kördüğüm'ün sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkı hakkındaki tüm bilgiler de haberimizde yer alıyor.
KÖRDÜĞÜM ŞARKI SÖZLERİ
Şayet o sensen gördüğüm,
Gördüğüm anda öldüğüm.
Ne benden geçebildin Ne ona döndün.
İşte bu kördüğüm. Şayet o sensen gördüğüm
Gördüğüm anda öldüğüm.
Ne benden geçebildin ne ona döndün.
İşte bu kördüğüm.
Bunun adı kördüğüm . (Brraa)
Nasıl bi duygu bu?
Kulaklarımdan kul hakkına gidiyor.
Yavaş yavaş.
Kafası karışık , aklı bir karış .
Buna aşk diyorlarmış.
Çekindim işte , söylemedim.
Unutup giderim böyle .
Saklarım sır gibi tabii tabii öyle .
Aklımda yoktun.
Bide soğuktun.
İçime uktedin seni gördüm.
(Aaaaaaaa-aaaaaaa)
Şayet o sensen gördüğüm
Gördüğüm anda öldüğüm.
Ne benden geçebildin ne ona döndün.
İşte bu kördüğüm.
Bunun adı kördüğüm . (Brraa)
Aklımda yoktun , bide soğuktun.
İçime ukteydin, seni gördüm.
ÖZKAN MEYDAN-ALİCAN ÖZBUĞUTU-TUĞÇE KANDEMİR "KÖRDÜĞÜM" ŞARKISI HAKKINDA BİLGİLER
Kördüğüm şarkısı 11 Eylül 2020 Cuma günü çıkmıştır. Şarkı şuanda Youtube Müzik kategorisinde trend 3. sırada yer almaktadır. Şuana kadar toplam 2 milyon civarı izlenme alan şarkının diğer bilgileri aşağıdaki gibidir.
Söz & Müzik : Tuğçe Kandemir
Düzenleme : Özkan Meydan & Alican Özbuğutu
Mix Mastering : Dijital Meydan
Yönetmen : Volkan Akkal
Yaylı : İstanbul Strings
Gitar : Mesut Çakır
Kayıt : Abdullah Meydan
Kurgu : Cengizhan Şanver
Color : Emrah Tekin
VFX : Buğra Karaçam
Animation:Saru Saral
Production : Plus&Minus Stüdyo