Kopenhag taraftarları, Başakşehir'in kaldığı otelin önünde havai fişek patlattı

Temsilcimiz Medipol Başakşehir bu akşam UEFA Avrupa Ligi'nde Kopenhag'a konuk olacak. Son 16 turu rövanş maçı öncesinde Kopenhag taraftarları, Başakşehir'in kaldığı otel önünde havai fişek patlatarak futbolcularımızı geç saate kadar taciz ettiler.

05.08.2020 15:36 | Son Güncelleme: 05.08.2020 15:51

UEFA Avrupa Ligi'ndeki tek temsilcimiz Medipol Başakşehir, Kopenhag maçı için dün Danimarka'ya gitmişti.

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Bu akşam oynanacak karşılaşma öncesi otelde dinlenmeye çekilen turuncu-lacivertli futbolcuları, bir grup holigan rahat bırakmadı.

ODALARA DOĞRU HAVAİ FİŞEK ATTILAR

Gece yarısı saat 01.30 civarında otel önüne gelen Kopenhag taraftarları, oyuncuların bulundukları odalara doğru havai fişek attı.

Yaşanan olaylardan bir süre sonra taraftarlar otel önünden uzaklaştılar.