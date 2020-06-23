Köpeğiyle fotoğraf çektiren sosyetik güzel Süreyya Yalçın'ın bacak kasları dikkat çekti

Tüm dünyayı etkisi altına koronavirüs pandemisi nedeniyle Türkiye'ye gelemeyen sosyetik güzel Süreyya Yalçın, günlerini Miami'deki malikanesinde geçiriyor. ABD'de de koronavirüs tedbirlerinin kademeli olarak kaldırılmasının ardından sosyetik güzel, "bebe" isimli köpeğini deniz kenarında gezdirmeye çıkardı.

INSTAGRAM HESABINDAN PAYLAŞTI

Sosyal medya hesabından sık sık iddialı kareler paylaşan Süreyya Yalçın, köpeğini gezdirdiği anları da Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı. Mayo ve kovboy çizme tercih eden sosyetik güzelin paylaşımına binlerce beğeni gelirken, zayıflamış hali ve kaslı vücudu dikkat çekti.

"ÇOK ZAYIFLAMIŞSINIZ ARTIK KİLO VERMEYİN"

Bazı takipçileri ise Süreyya Yalçın'a "Süreyya Hanım çok zayıflamışsınız artık kilo vermeyin" yorumunda bulundu.