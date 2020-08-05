Bakan Koca, Konya için söylenen Hastaneler yüzde yüz doldu iddialarına yanıt verdi

Koronavirüs vakalarının son dönemde arttığı Konya'da hastanelerin yüzde yüz dolduğu iddia edilmişti. Söz konusu iddialar üzerine sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Konya'da servis yatağı doluluk oranının yüzde 48, yoğun bakım doluluk oranının ise yüzde 76 olduğunu belirterek, "Hastaneleri çaresiz gösterenlerin iddialarını dikkate almayın" dedi.

"YÜZDE YÜZ DOLULUK İDDİALARI BİR KASIT TAŞIMAKTADIR"

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Konya: Servis yatağı doluluk oranımız %48, yoğun bakım doluluk oranımız %76, ventilatör doluluk oranımız %42. Yüzde yüz doluluk iddiaları, yüzde yüze varan bir kasıt taşımaktadır. Hastalığı önemsiz gösterenlerle hastaneleri çaresiz gösterenlerin iddialarını dikkate almayın." ifadelerini kullandı.